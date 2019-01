Succès pour l'Estelle de Mithra aux USA et au Canada

L'Estelle, le contraceptif oral développé par Mithra, a passé avec succès l'étude de phase III aux Etats-Unis et au Canada. Il va être soumis aux autorités réglementaires aux Etats-Unis et en Europe fin 2019.

Mithra a annoncé, ce matin, les premiers résultats positifs pour l’étude de phase III de son contraceptif oral Estelle aux Etats-Unis et au Canada. Il atteint avec succès le critère d’efficacité principal.

L’efficacité est conforme aux attentes et en ligne avec un contraceptif hormonal récemment approuvé par l’agence américaine FDA et aussi avec le Lo-loestrin l’un des contraceptifs oraux combinés les plus vendus aux États-Unis, souligne la société liégeoise dans un communiqué.