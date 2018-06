ThromboGenics va devenir Oxurion

Oubliez ThromboGenics et souhaitez la bienvenue à Oxurion. La biotech spécialisé dans les maladies oculaires et principalement le diabète de l’œil a décidé de changer de dénomination pour adopter celui d’Oxurion. Ce dernier est dérivé de la combinaison d’Oxygen et d’Orion, précise la biotech dans un communiqué. Orion est une figure de la mythologie grecque qui après être devenue aveugle a recouvré la vue grâce à Helios, le dieu du soleil.