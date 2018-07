TiGenix bientôt radiée d'Euronext Bruxelles

A l’issue de la réouverture de son offre publique d’acquisition (OPA) volontaire qui s’est achevée le 3 juillet, Takeda a obtenu 95,76% des actions de TiGenix . En prenant en compte tous les titres appartenant à Takeda et à ses filiales (y compris les actions émises le 2 juillet 2018 en conséquence de l'exercice des warrants par Takeda), le total passe à 96,08% .

Comme Takeda a atteint le seuil des 95%, il va procéder à une offre de retrait simplifié ("squeeze-out") valant expropriation des derniers actionnaires. Elle débute ce vendredi 6 juillet pour se clôturer le 26 juillet. Les résultats seront publiés cinq jours plus tard.

Les titres non apportés seront donc considérés comme transférés de plein droit au groupe pharmaceutique. Comme le veut la législation, les fonds destinés au paiement des titres non apportés seront déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.