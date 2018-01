TiGenix: l'OPA de Takeda semble bien mal partie

Cinq investisseurs institutionnels ont franchi des seuils importants dans le capital de TiGenix après l'annonce de l'offre de Takeda.

Après certains petits porteurs de TiGenix, c’est au tour des fonds de monter au créneau dans le cadre de l’OPA de Takeda sur TiGenix.

Depuis l’annonce, le 5 janvier dernier, de cette offre conditionnelle sur la biotech belgo-espagnole, cinq investisseurs institutionnels ont introduit une déclaration de franchissement de seuil liée au capital de TiGenix. Il s’agit aussi bien de grands noms de la finance mondiale comme JP Morgan Chase (3,35%) et Bank of America (5,28%) que d’acteurs plus discrets comme Philippe Oddo (3,18%), Sand Grove Capital Management (6,99%) et Melqart Asset Management (4,69%). Le cas de ce dernier est un peu particulier dans la mesure où il détient des instruments financiers qui peuvent être transformés en droits de vote.

Ces cinq nouveaux actionnaires de poids (sur fond blanc dans notre tableau) totalisent une participation de 23,49%. Celle-ci est supérieure à celle de Takeda et Grifols, l’actionnaire de référence qui soutient l’offre qui, pour l’heure, se limite à 18,62%.

Bâtons dans les roues

Ces fonds peuvent donc aisément mettre des bâtons dans les roues de Takeda même si aucun d'entre eux n'a officiellement reconnu une telle intention. Rappelons que le groupe nippon souhaite récolter à l’issue de son OPA au moins 85% des parts de TiGenix. Son souhait est des pouvoir procéder à un "squeeze out" suivi d’une radiation de la cote. Mais pour lancer une telle opération, il faut détenir 95%.

ACTIONNARIAT DE TIGENIX

L’OPA de Takeda semble donc loin d’être gagnée. Surtout si l’on ajoute les 9,5 millions de titres (entre 3 et 4% du capital) que les petits porteurs ont bien l’intention de ne pas apporter au prix proposé de 1,78 euro. Comme nous l’indiquions, il y a quelques jours, ils estiment que l’offre sous-valorise le potentiel de TiGenix. Un prix de 2,75 euros l'action serait plus conforme à leurs estimations.

Discussions en cours

"Il est urgent d’attendre" nous dit-on du côté des organisateurs de ce collectif de petits actionnaires. "Nous recensons les intentions (de ceux qui refusent d’apporter leurs titres au prix proposé, Ndlr) et nous adoptons une attitude factuelle et neutre vis-à-vis des actionnaires individuels qui nous contactent." Des discussions sont actuellement en cours, nous a-t-on également affirmé mais on ne saura pas sur quoi elles portent ni avec qui elles sont menées.







Trois scénarios

A la place du géant pharmaceutique japonais, on se ferait du mouron sur les chances de réussite du rachat de TiGenix. Plusieurs possibilités s’offrent à lui.

• Il décide de faire un geste et de relever le prix de son offre. Fin de l'histoire.



• Takeda peut aussi choisir de renoncer à ce projet et "débrancher la prise". Mais un petit porteur qui connaît bien TiGenix estime ce scénario peu probable tant le géant nippon est déjà présent en termes de partenariat et d’investissement.



• Reste l’option de statu quo. Le groupe pharma lance son offre en l’état et tente de ramasser le plus de titres possible. Mais cela risque de dégénérer en une longue guerre de position avec certains minoritaires.