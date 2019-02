Tout comme Galapagos, Kiadis veut se protéger d'une OPA

Pilule empoisonnée

Kiadis Pharma , une autre biotech néerlandaise cotée à Bruxelles, tout comme Galapagos , n’entend pas, non plus, se faire avaler tout cru par le premier venu dans un secteur où les fusions et acquisitions sont monnaies courantes. Elle a donc convoqué ses actionnaires en assemblée générale extraordinaire le 29 mars pour qu’ils se prononcent sur le mise en place d’une pilule empoisonnée ("poison pill").

Chute de 30% depuis son IPO

Fin de l’année dernière, Kiadis a connu un sérieux contre-temps. Elle attendait pour le quatrième trimestre l’avis du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne du médicament pour son traitement phare, l’Atir 101 . En lieu et place, elle a reçu, en octobre, une seconde liste de questions de ce comité dont elle n’attend plus l’avis que pour le premier semestre 2019.

Potentiel de hausse de 102%

Du côté des analystes qui suivent la valeur, l’optimisme prévaut. Selon Bloomberg, cinq d’entre eux conseillent d’acheter le titre et un seul de le conserver. L’objectif de cours moyen s’élève à 19,25 euros ce qui représente un potentiel de hausse de plus de 100%. Kempen et Jefferies sont les plus confiants avec un "target" de 23 euros tandis qu’à l’autre extrémité NIBC Bank ne vise que 10 euros.