Un ballon d'oxygène indispensable pour Bone Therapeutics

La biotech wallonne Bone Therapeutics s’est assuré un financement de 11 millions d’euros en attendant de pouvoir lancer une augmentation de capital quand les marchés se montreront plus favorables.

Avec un "cash burn" estimé entre 15 et 17 millions d’euros pour l’exercice en cours et seulement 8,6 millions de liquidités dans ses caisses fin 2019, la situation devenait préoccupante pour cette biotech carolo spécialisée dans les domaines de l’orthopédie et des maladies osseuses.