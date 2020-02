Un broker se vaccine contre la fièvre acheteuse qui touche Galapagos

Alors que des analystes ont relevé leur objectif de cours sur Galapagos dans la foulée des résultats annuels de la biotech, Bank of America conseille désormais de vendre la valeur. Voici ses arguments.

Après avoir grimpé de 24% depuis le début de l’année à 229 euros et s’être envolée de près de 170% en un an , le temps est-il venu pour l’action de la biotech Galapagos de reprendre son souffle face à cette fièvre acheteuse? Difficile à dire tant l’engouement pour cette valeur demeure vivace alors que les premières ventes de son produit phare, le filgotinib, pour soigner la polyarthrite rhumatoïde sont attendues au cours de cette année.

Succédant à un cru 2019 exceptionnel à plus d’un titre avec comme point d’orgue l’accord stratégique conclu pour 10 ans avec Gilead, le millésime 2020 s’annonce très chargé avec le développement de 80 essais cliniques et des résultats d’une phase 3 concernant le filgotinib dans le traitement de la colite ulcéreuse et ceux de quatre phases 2.