Un mois de décembre crucial pour Asit Biotech

On devrait connaître, à la fin de l'année, les résultats de l'essai clinique de phase III testant le produit phare d'Asit Biotech dans la prévention de la rhinite allergique aux pollens de graminés.

Pour Asit Biotech , la fin de l’année sera déterminante pour son avenir. Dis plus crûment, ça passe ou ça casse.

Trésorerie sur le fil

De leur côté, les finances n'offrent que très peu de marge. Sur les premier semestre, les dépenses de trésorerie se sont élevées à 6 millions d’euros ne laissant plus que 2,5 millions dans les caisses.

Elles ont toutefois été renflouées en juillet dernier via un placement privé sous forme d’obligations convertibles pour un montant total de 9,2 millions d’euros dont 5 millions ont été payés immédiatement.

Bien entendu, à ce stade, Asit ne dégage aucun revenu. Pour les six premiers mois de l’année, elle a dégagé une perte opérationnelle de 7,8 millions d’euros contre 5,4 millions un an plus tôt.