Un nouveau CFO pour Celyad

Titulaire d’un MBA de l’Université Cornell et d’un master en Sciences de l’Université St John’s, Filippo Petti apporte à Celyad des compétences scientifiques, plus particulièrement en oncologie, et un carnet d’adresse très précieux dans les milieux industriels et dans la communauté des investisseurs. Tout profit pour le renforcement de la présence de la biotech belge outre-Atlantique.