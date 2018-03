Un "ouf" de soulagement et 19,45 millions pour Bone Therapeutics

La vie d’une biotech n’est pas de tout repos. En plus de s’assurer du bon développement de ses recherches et de nouer des alliances commerciales ou stratégiques, elle doit sans cesse jeter un œil à la jauge mesurant son niveau de liquidités . Et, quand il est nécessaire de renflouer les caisses, l’exercice peut s’avérer très périlleux comme a pu s’en rendre compte Bone Therapeutics fin de l’année dernière.

L'arrivée de Jean Stéphenne

Le programme des essais

Un partie des fonds glanés servira à la finalisation de l’essai de phase I/II a dans les fractures avec retard de consolidation (ALLOB) et à l’initiation du recrutement de la phase suivante. Une autre partie sera allouée au suivi de l’essai de phase IIa dans la fusion vertébrale et l’initiation d’un travail préparatoire pour la prochaine phase.

Le solde sera consacré à l’essai de phase III dans l’ostéonécrose de la hanche avec le produit PREOB et au passage à une production à plus grande échelle du produit allogénique. Les résultats intermédiaires de la phase III du PREOB sont attendus au cours du second semestre 2018. "Si les données sont positives, l’essai pourrait aussi être arrêté plus tôt que prévu" notent les analystes de KBC Securities. Ils font référence aux résultats positifs constatés en septembre 2017 avec l’ALLOB dans les fractures avec retard de consolidation. L’essai a été ajourné pour passer directement à la phase suivante.