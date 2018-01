Une nouvelle contre-offre possible sur Ablynx?

Après le prix de 45 euros par action proposé par Sanofi, peut-on s'attendre à voir une offre supérieure? Pas du côté de Novo Nordisk, en tout cas, qui a annoncé qu'il ne renchérirait pas.

"On ne peut pas arrêter une offre knock-out" avait déclaré le patron d’Ablynx avant que sa société ne soit la cible de Novo Nordisk. A deux reprises, au mois décembre, le groupe danois avait tenté d’entrouvrir la porte de la biotech gantoise, en vain. Une première fois avec un prix de 26,75 euros et une seconde fois, deux semaines plus tard, avec une offre en cash (28 euros) assortie de droits (2,5 euros) soit un total de 30,50 euros. Rien qui ne mette K.O. Et pas assez, non plus, pour qu’Ablynx accepte ne fut-ce que de se mettre autour d'une table pour discuter avec Novo qui est, par ailleurs l’un de ses partenaires dans ses essais cliniques.

Evolution du cours de l'action Ablynx

Vendredi, l’action Ablynx a pris 5% en séance après l’annonce par Bloomberg d’une troisième tentative qui serait lancée cette semaine par Novo Nordisk. Peut-être à l’occasion de la publication de ses résultats prévue pour ce jeudi.

"Une nouvelle offre doit être supérieure à 5% à l’offre précédente," lance Olivier Brandicourt, DG de Sanofi "Je ne veux pas me perdre en conjecture", explique Olivier Brandicourt, DG de Sanofi. Alors que Sanofi a déposé une contre-offre de 45 euros par action sur Ablynx, Novo Nordisk affirme ne pas renchérir. "Dans une situation telle que l’on a établie ce lundi, il peut toujours y avoir quelqu’un prêt à faire une offre supérieure à la nôtre. La réglementation belge est très précise. Dans ce cadre-là, il faut que la nouvelle offre soit supérieure à 5% à l’offre précédente. C’est tout ce que je peux dire. Nous, on va se concentrer sur la clôture de cette offre et ensuite l’intégration progressive d’Ablynx au sein de Sanofi. Vous savez, Sanofi a une grande expérience de ces intégrations car cela fait partie de son histoire. Nous sommes très positifs et on espère clôturer et bénéficier non seulement de Caplacizumab mais également de cette plate-forme technologique (les nanocorps) très performante."

Prime de 110%

Trop tard. En coulisses, Sanofi, un autre partenaire de la biotech a pris la main en ouvrant bien large son portefeuille pour séduire le conseil d’administration d’Ablynx avec une offre de 47% supérieure à celle du Danois. Une offre d’autant plus K.O. qu’elle est 100% en cash et qu’elle pas liée à l’état d’avancement du pipeline via des droits. A 45 euros le titre, elle présente une prime de 110% par rapport au cours de début janvier avant que les offres de Novo ne soient rendues publiques.

Faut-il s’attendre à une nouvelle offre? Le Danois qui a trop traîné et n’a pas voulu (ou pu) mettre le prix pour décrocher la timbale a déclaré, en fin de matinée, qu’il jetait l’éponge. Avant cette annonce, sur le marché, certains investisseurs prenaient le pari que oui puisque l’action se traitait par moment juste au dessus du prix proposé. Un troisième géant de la pharma va-t-il sortir du bois et proposer davantage que Sanofi? Peu de chances, si l’on en croit certains analystes.

Offre timide mais raisonnable

Le broker Jefferies, par exemple, juge que 45 euros c’est un prix "timide" par rapport à sa propre évaluation de la valeur actuelle nette de 49 euros, mais il l’estime raisonnable dans la mesure où il sera payé totalement en liquide. Pour lui, étant donné, d’une part, les synergies que Sanofi pourra mettre en place avec Ablynx et la biotech Bioverativ dont l’achat pour 11,6 milliards de dollars a été annoncé la semaine dernière et, d’autre part le caractère amical de l’approche du groupe français, il ne s’attend pas à une contre-offre.

Même son de cloche chez Degroof Petercam. Stéphanie Put estime qu’il s’agit d’une offre juste et suggère aux investisseurs de l’accepter.