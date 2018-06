L'innocente visite d'Olivier Maingain chez Ice Watch

Au programme, ce mardi, une rencontre inédite entre le président de DéFI et Jean-Pierre Lutgen, patron de l’entreprise bastognarde et frère du bourgmestre du cru, le président du cdH Benoît Lutgen. "Les deux hommes ne se connaissent pas personnellement, mais on leur connaît au moins deux points communs: les relations compliquées qu’ils entretiennent avec Benoît Lutgen et leur amitié partagée pour le n°2 de DéFI (Jonathan Martin, NDLR), assure DéFI avec enthousiasme. Cette rencontre sera l’occasion pour le président de DéFI de venir saluer l’audace et le dynamisme économique du Manager de l’année…"