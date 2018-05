Les catholiques sont-ils moins bien traités que les musulmans à la Ville de Bruxelles?

Debout devant les fidèles, le bourgmestre – un laïc convaincu – se fait encenser par le responsable du lieu de culte . "Nous remercions Monsieur Philippe Close qui a toujours été à nos côtés, même avant le début des travaux du bâtiment de la mosquée, dès que nous avons fait les premières esquisses, dès qu’on a réfléchi à cette mosquée c’est toujours Philippe Close et Ahmed El Ktibi (président du CPAS de Bruxelles, NDLR), on a toujours été encouragés par les conseils de Monsieur Close et c’est un grand honneur de l’accueillir aujourd’hui."

"Il faut arrêter cette mascarade: Ecolo et le cdH essayent de monter les cultes les uns contre les autres, c’est dangereux et tout à fait infondé. Je suis athée, mais je me rends dans les mosquées, les synagogues ou les églises et les temples si on m’y invite. Je ne perds pas mes convictions pour autant; celles d’un humanisme à toute épreuve. Je suis très triste de constater ce que ces partis sont en train d’essayer de faire. Je me suis encore rendu à une messe catholique pour l’Ascension, mais bizarrement c’est chaque fois que je vais dans une mosquée qu’on essaye de monter les choses en épingle. Je peux vous dire que la Ville injecte beaucoup plus de fonds publics dans la rénovation patrimoniale des églises que dans les mosquées… Ce sont de vaines polémiques qui témoignent juste que la campagne électorale a bien commencé."