900.000 Européens ont anticipé le Brexit

Les Belges sont sous-représentés: seuls 7.700 sont inscrits dans ces fichiers. Les citoyens des pays les plus proches géographiquement, les plus peuplés, et les plus robustes économiquement ne représentent qu’une faible proportion de ces futurs résidents à statut spécial: seuls 30.500 Français et 29.700 Allemands ont inscrit leur nom. Les Européens disposent encore de plus d’un an pour s’établir formellement et officiellement en tant que résidents, jusqu’au 30 juin 2021. En cas de Brexit sans accord, cette date limite sera réduite au 31 décembre 2020.