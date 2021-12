A Londres, le service après-vente du Brexit ne répond plus

"Coochy-coochy-coo! Who's the sweet little diversionary tactic of them all?", chuchote avec tendresse et espièglerie Boris Johnson à son nouveau bébé, à peine sorti de la maternité. Cette scène dans laquelle le Premier ministre utilise sa fille comme tactique de diversion est le fruit de l'imagination de l'excellent caricaturiste du Times, Peter Brookes. Ce dessin hilarant rappelle à quel point BoJo peine à répondre aux attaques de plus en plus virulentes sur sa gestion du pays, deux ans après en avoir pris les commandes, et six ans après une campagne référendaire qui l'a vu promettre, entre autres monts et merveilles, de nouvelles ressources économiques.