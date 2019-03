A quoi joue Theresa May?

Le départ programmé de Theresa May est loin d’assurer la réussite du processus du Brexit d’ici le 12 avril. Et il pose question sur sa véritable stratégie, sur sa vision profonde du retrait du Royaume-Uni de l'UE, et plus généralement sur son rapport au pouvoir.

La démission de Theresa May, en cas de validation de son accord sur le Brexit, était anticipée de longue date puisqu’elle avait déjà annoncé son départ de Downing Street avant les prochaines élections générales, et s’était dit "non préparée en tant que Première ministre" à un report du Brexit.

Cette démission serait toutefois très paradoxale, puisque la leader du parti conservateur quitterait le pouvoir au moment même de son plus grand accomplissement. Peu importe que cet accord soit bon ou mauvais pour le Royaume-Uni: le fait est que Theresa May aura réussi l’exploit de retourner un Parlement, après deux rejets massifs, dont un historique en près d’un siècle (230 voix d’écart le 15 janvier). Alors pourquoi quitterait-elle Downing Street en plein état de grâce?

→ Lire aussi ANALYSE | Et May est de nouveau en position de force

Dans son intervention d’hier face aux bouillants députés d’arrière-ban du 1922 Committee, Theresa May n’a pas caché avoir pensé à cette potentielle lune de miel: "Je sais que certaines personnes s’inquiètent qu’en cas de vote pour l’accord de retrait, je prendrais cela comme un mandat pour la phase deux sans le débat que nous devons avoir. Je ne le ferai pas, j’ai entendu ce que vous avez dit. Je suis préparée à quitter cette fonction plus tôt que je l’avais prévu afin de faire ce qui est bon pour notre pays et notre parti."

Violence verbale et médiatique

Dans le monde mégalomaniaque de Westminster, ce renoncement de Theresa May a presque surpris les observateurs, alors qu’elle était en mesure de rester au pouvoir au moins jusqu’en décembre prochain, date anniversaire de la motion de défiance déposée par Jacob Rees-Mogg, leader du l’European Research Group, mouvement eurosceptique du parti tory.

Le niveau de violence verbale et médiatique dont elle a été victime ces derniers mois a défié l’entendement. Son expression décomposée, au bord des larmes, ce mercredi soir encore à la sortie de Westminster, a rappelé que les plus hauts niveaux du pouvoir étaient encore occupés par des humains. La simple thèse du ras-le-bol, voire du craquage, n’est pas farfelue ni déshonorante. Le monde politique voit trop souvent ses représentants s’accrocher à leur poste au-delà de leurs forces, pour de simples ambitions personnelles, pour que cette démission ne soit pas respectée en tant que telle.

D’autant plus que Theresa May a, aujourd’hui, encore, une cote de popularité nettement supérieure à celle de ses grands rivaux Jeremy Corbyn (opposition), Boris Johnson (principal candidat potentiel à sa succession chez les conservateurs) ou Jacob Rees-Mogg (principale autorité des Brexiters durs).

La théorie du coup de bluff n’est toutefois pas à exclure. Les chances de voir l’accord être voté restent faibles après le nouveau rejet du DUP nord-irlandais. Malgré son sens de la persévérance, Theresa May ne peut pas ignorer qu’il lui manque encore une trentaine de voix pour faire passer son accord.

Vue en plein écran ©AFP

Si cet accord est bien rejeté et qu’elle est donc amenée à poursuivre sa tâche, elle devra alors s’inscrire dans un rôle inhabituel à celui de Downing Street: celui de Première ministre sans pouvoir, d’arbitre, de facilitatrice des débats, afin de mener vers l’une des deux celles solutions réalistes : un Brexit plus soft ou un second référendum.

Cette évolution ne serait pas contradictoire avec son rapport premier au Brexit, sachant que May était, à la base, dans le camp du Remain.

Sur un plan plus personnel, la dimension sacerdotale de cette mission ne devrait pas effrayer cette fille d’un prêtre anglican, dont la vie a été jonchée par une série de tragédies personnelles.