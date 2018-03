À un an du Brexit, où en est-on?

Signe que la tension baisse au Royaume-Uni, les banques britanniques revoient à la baisse le nombre d’employés qu’elles prévoient de muter vers le continent. À un an du Brexit, la perspective claire d’une période de transition et le climat apaisé dans lequel sont entrées les négociations orientent l’attention sur l’étape suivante: la définition d’un nouveau partenariat.

→ Côté européen , les craintes de voir l’Union se diviser en une mosaïque de ses intérêts nationaux face à Londres ne s’est pas matérialisée. → Côté britannique , la ligne du gouvernement de Theresa May s’est clarifiée au fil des étapes de la négociation: Londres se présente en partenaire fiable, qui entend respecter ses engagements passés et dont le discours entre progressivement en résonance avec la logique institutionnelle de l’Union. Il lui aura fallu plier face à l’exigence de départ de ses partenaires: s’entendre sur les termes du divorce pour bâtir une nouvelle relation de confiance avant de mettre sur le métier le moule d’un futur partenariat.

Dans ce contexte apaisé , les négociateurs se sont accordés sur la création d’une période tampon. Si les négociations entre Londres et l’Union européenne se poursuivent sans accroc majeur, le Brexit marquera l’ouverture d’une période de 21 mois au cours de laquelle les Britanniques resteront membres de facto de l’Union sans y avoir voix au chapitre. Un répit précieux, notamment pour les acteurs économiques. Et même si la transition ne sera pas acquise tant qu’un accord n’est pas conclu, sa perspective porte l’attention sur l’étape suivante: la définition d’une nouvelle relation. Le tour de la situation en cinq questions.

La transition s’annonce en gros comme un maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne, droits politiques en moins. L’ensemble des règles de l’Union s’appliqueront à Londres, qui jouira tout au plus d’un droit consultatif sur certains dossiers tout en continuant de payer sa part au budget de l’Union, et cela jusqu’au 31 décembre 2021.

Les Européens le répètent à l’envi: la future relation sera "aussi étroite que possible" de l’actuelle, mais ce sont les lignes rouges tracées par Londres qui en détermineront les contours. Pour l’heure, le gouvernement de Theresa May refuse de jouer le jeu de la libre circulation des personnes, veut récupérer l’indépendance de son système judiciaire et entend conclure librement des accords commerciaux avec le reste du monde. Passées dans le logiciel législatif européen, ces exigences impliquent une sortie du marché unique (liberté des échanges) et de l’union douanière (tarifs extérieurs communs). Cela aura des conséquences économiques négatives, "en particulier pour le Royaume-Uni", soulignait le Conseil européen la semaine dernière. Certains, outre-Manche, espèrent encore pouvoir faire bouger les lignes du gouvernement May. Les Vingt-Sept adapteront leur offre le cas échéant. Pour l’heure, ils partent sur un accord commercial semblable au Ceta, conclu avec le Canada: l’absence de droits de douane serait la règle, une coopération réglementaire serait mise en place, mais les frictions aux frontières seront inévitables.