Accord commercial post-Brexit entre les Britanniques et l'UE

Après dix mois de difficiles négociations , l'Union européenne et le Royaume-Uni ont enfin conclu un accord sur leur future relation commerciale. "Un accord a été trouvé", a d'abord déclaré une source gouvernementale britannique, confirmée par des sources européennes. " Tout ce qui avait été promis aux Britanniques lors du référendum de 2016 et des législatives de l'année dernière est réalisé dans cet accord ", a-t-elle ajouté.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen n'a pas tardé à tweeter son contentement. " Cela valait la peine de se battre pour cet accord. Nous avons maintenant un accord juste et équilibré avec le Royaume-Uni. Il protégera nos intérêts européens, garantira une concurrence équitable et assurera la prévisibilité pour nos communautés de pêcheurs. L'Europe avance à présent ."

Le cabinet du Premier ministre britannique Boris Johnson s'est également réjoui. "Nous avons repris le contrôle de notre argent, de nos frontières, de nos lois, de notre commerce et de nos eaux de pêche", indique-t-il dans un communiqué. "Cet accord est une nouvelle fantastique pour les familles et les entreprises de tout le Royaume-Uni. Nous avons signé le premier accord de libre-échange à droits nuls et à quotas nuls jamais conclu avec l'UE [...] Cela signifie que nous aurons une indépendance politique et économique totale le 1er janvier 2021."