Accord gouvernemental sur l'Union douanière en Grande-Bretagne

Theresa May a pu obtenir de ses Brexiters un accord permettant de se rapprocher des exigences de l'UE.

Pas de coup de théâtre à Chequers. Theresa May a pu obtenir de ses Brexiters un accord permettant de se rapprocher des exigences de l'UE et d'éviter une rupture frontale avec l'Union douanière, qui était souhaitée par les partisans du "Leave" afin de négocier des accords bilatéraux.

C'est une "position collective", qui suggère donc que les Johnson, Gove et Davis ne vont pas démissionner dans l'immédiat. "Notre proposition va créer une zone de libre échange entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, qui va établir des règles communes pour les biens industriels et agricoles", indique le cabinet de la Première ministre.