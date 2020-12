Aider nos entreprises en cas de Brexit sans accord

Qu'on aboutisse à un accord avec le Royaume-Uni ou non, l'impact de la sortie du pays de l'Union européenne sera considérable pour l'économie belge et ses entreprises: nos voisins d'en face sont notre cinquième client à l'exportation et 13.500 de nos entreprises y écoulent leurs produits... Mais en cas de "no deal", en plus des nouvelles déclarations douanières et du changement de régime TVA, tout qui commerce avec les Britanniques devra "se farcir" de nouveaux tarifs douaniers, qui devraient s'élever en moyenne à quelque 18%. Or, ce qui transparaît à l'issue d'un coup de sonde dans les cabinets ministériels compétents et les fédérations d'employeurs, c'est qu'on n'a pas préparé de plan B. Autrement dit, ni le gouvernement fédéral, ni les Régions, ni les organisations d'entreprises n'ont rédigé de plan de secours au cas où l'Union européenne et le Royaume-Uni ne parviendraient à aucun accord de séparation amiable.