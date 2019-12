Ali Milani, l'autre adversaire de Johnson

Sa série de tweets haineux contre les juifs , et contre le principe même d’existence d’Israël, en 2012 et 2013, confirme que le Labour de Corbyn ne craint pas de donner des responsabilités à des candidats qui ont, au minimum, flirté avec l’antisémitisme. Et comme pour le leader du parti travailliste, des questions existent sur sa volonté réelle d’assumer le pouvoir , aussi local soit-il. " Mon arme secrète, c’est de ne pas être un politicien ", affirmait-il en début de campagne dans une interview donné au Evening Standard. Il a aussi affirmé que la première chose qu’il ferait, en cas de victoire, serait… d’aller dormir. " Faire campagne est si fatiguant. "

Inconséquence ou inexpérience? Le candidat du Labour incarne en tous cas une trajectoire politique et personnelle opposée à celle de BoJo, qui a de son côté été député d’Uxbridge sur le tard, à partir de 2015 seulement, au moment où ses nouvelles ambitions nationales exigeaient un parachutage "local". Milani a ce supplément de crédibilité que lui donne sa présence continue, depuis vingt ans, dans cette circonscription qui a été redécoupée au début des années 2000 pour fusionner à la fois Uxbridge et South Ruislip. Des observateurs pensent que l’évolution démocratique (plus de diversité ethnique, plus de jeunes) pourrait changer la donne électorale. Un swing de 5 à 7% de l’électorat pourrait faire la différence ce jeudi.