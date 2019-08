Au Royaume-Uni, l'opposition espère encore repousser le Brexit

La suspension du Parlement, décidée par Boris Johnson, a suscité une vague d’indignation inédite depuis plusieurs années, y compris sous Theresa May. Les questions sur le sens et la portée de cette décision extrême restent nombreuses.

1/ La prorogation du Parlement est-elle légale?

Toutes les précautions ont été prises par Downing Street. Avant de décider de suspendre le Parlement pendant cinq semaines, du 9 septembre au 14 octobre, Boris Johnson a pris soin de consulter l’attorney general Geoffrey Cox, dont les avis juridiques font autorité. Dans sa lettre aux députés, Johnson a suggéré que le Parlement avait déjà eu maintes fois l’opportunité de se prononcer sur le Brexit, et systématiquement rejeté toutes les options (Brexit avec accord ou Brexit sans accord).

En plaçant cette suspension seulement six jours après la rentrée parlementaire, il a également fait en sorte que les députés soient en mesure de voter sur la décision qui sera prise lors du sommet européen du 17-18 octobre, et disposent de quatorze jours pour accélérer le calendrier parlementaire. Il a aussi signifié que le but premier de cette suspension était de serrer les rangs face à l’Union européenne dans le cadre des négociations. L’initiative prise par l’activiste Gina Miller, qui avait gagné en justice contre le gouvernement de Theresa May pour que le Parlement puisse approuver le Brexit, semble donc vouée à l’échec. Un juge écossais a également été saisi par 75 députés et rendra sa décision ce vendredi.

Si Jeremy Corbyn gagne, les opposants au Brexit sans accord pourraient tenter de former un exécutif provisoire avec une personnalité centriste.

2/ Quelles répliques peut encore préparer l’opposition?

L’opposition devrait être en mesure d’organiser un débat sur une loi d’urgence mardi prochain, dans le cadre du Standing Order 24, puis voter le lendemain. Ce vote portera sur le report de la sortie britannique de l’Union européenne au-delà du 31 octobre en cas de non-accord lors du sommet d’octobre. L’initiative venant de Jeremy Corbyn, il n’est pas du tout certain que les députés tory s’alignent, puisque cela reviendrait à lier les poings de leur leader dans ses négociations avec Bruxelles.

En cas d’échec, un vote de défiance semblera inévitable dans la deuxième quinzaine du mois d’octobre. S’il gagne, Jeremy Corbyn n’aura que peu de chances de former un gouvernement de coalition dans les 14 jours qui lui seront impartis. Les opposants au Brexit sans accord pourraient alors essayer de former un gouvernement provisoire avec une personnalité centriste, afin de stopper en catastrophe le Brexit sans accord et organiser des élections générales.

Johnson perdra définitivement les Remainers s’il passe en force, aussi sûrement que May a perdu définitivement les Brexiters lorsqu’elle a négocié avec le Labour.

3/ Johnson prend-il le risque de s’aliéner son propre camp?

Les démissions du porte-parole du gouvernement Lord Young, ainsi que de la leader du parti conservateur écossais Ruth Davidson sont un moindre mal, au regard de la mesure extrême que constitue une suspension de Parlement.

Johnson dispose encore d’une certaine marge, puisque Jacob Rees-Mogg, chef des conservateurs à la Chambre, a soutenu la décision de proroger le Parlement. Le parti tory, tel que le conçoit Boris Johnson, est ouvert aux idées et aux sympathisants de Nigel Farage. C’est d’ailleurs au nom de cette ouverture à la droite europhobe qu’il se dit prêt à un Brexit brutal… et au nom de ce Brexit brutal que Nigel Farage se dit prêt à passer un accord avec Johnson lors des prochaines élections générales.

La ligne rouge sera le no deal. Près d’une cinquantaine de parlementaires tory ont voté contre au printemps dernier. Johnson perdra définitivement les Remainers s’il passe en force, aussi sûrement que May a perdu définitivement les Brexiters lorsqu’elle a négocié avec le Labour.

4/ Les Britanniques sont-ils favorables au no deal?

Boris Johnson et le parti tory sont en tête des intentions de vote. Selon un sondage de YouGov pour The Times, le parti tory convainc 34% des électeurs, 12 points de plus que le Labour (22%). Le parti Liberal Democrat arrive troisième (17%), suivi du Brexit Party (13%) et des Verts (8%). Cette transposition des intentions sur le résultat du scrutin renforcerait donc considérablement le pouvoir de Boris Johnson au Parlement. La donne risque toutefois d’être radicalement différente dans deux mois, ou plus, si le Brexit sans accord est déclenché. L’économie est en train de plonger en récession, et le choc risque d’être brutal pour les Britanniques.