Avec ou sans accord, le Brexit est désormais quasiment impossible

Contrairement à ce que le vote favorable à l’amendement Brady suggère, les députés britanniques ne se font plus aucune illusion sur les chances d’accord de dernière minute avec l’UE. Ils se préparent également à rejeter sans équivoque la possibilité d’un Brexit sans accord.

Six heures trente de débats, sept amendements, près de deux heures d’allers-retours incessants vers les urnes… et deux verdicts contradictoires. Les deux amendements à l’accord du 25 novembre entre le Royaume-Uni et l’Union européenne qui ont été adoptés mardi soir à la Chambre des Communes expriment en effet deux visions différentes de la suite du processus.

Peu avant 20h30, 318 députés contre 310 ont voté pour l’amendement déposé par Caroline Spelman (parti tory) et Jack Dromey (parti travailliste), dans lequel il est indiqué que "le Parlement rejette une sortie britannique de l’Union européenne s’il n’y a ni accord de retrait ni structure pour la relation future". Cet amendement non contraignant et qui n’a aucune valeur légale exprime malgré tout, pour la première fois, l’idée que les députés s’opposent à un Brexit sans accord, ce qui aura son importance dans les semaines à venir.

Une petite quinzaine de minutes plus tard, 317 députés contre 301 ont adopté l’amendement de Graham Brady, qui propose à l’Union européenne des "arrangements alternatifs" au filet de sécurité de la frontière irlandaise, ce filet qui hérisse tant les Nord-Irlandais et les Brexiters.

La proximité de ces deux votes est cocasse: dans le premier, les députés affirment leurs craintes de l’hypothèse plus qu’envisageable d’un Brexit sans accord. Dans le second, ils veulent convaincre l’Union européenne qu’un accord ne tient finalement qu’à un fil, plus précisément à un filet de sécurité. A quelle vision croient-ils vraiment ?

La vérité se lit entre les lignes: plus personne n’envisage un accord. Le vote de l’amendement Brady, et la nouvelle navette de Theresa May vers Bruxelles, n’est qu’une manière de gagner encore un peu plus de temps pour préparer les Communes aux votes beaucoup plus importants de la mi-février, et pour démontrer aux défenseurs les plus intransigeants de la démocratie que toutes les options visant à respecter l’avis rendu par le peuple lors du référendum à valeur consultative du 23 juin 2016 ont été épuisées.

Avec ou sans accord, le Brexit est désormais quasiment impossible

Les députés préparent déjà le coup d’après: éviter une sortie de l’Union européenne sans accord. A tout le moins, tout faire pour repousser la date de sortie, le 29 mars à 23h00 GMT.

Cinq des sept amendements sur lesquels les députés ont voté hier concernaient le report du Brexit, ou la possibilité pour les Communes de débattre sur d’autres voies de sortie de crise, ou encore d’empêcher de façon certaine un Brexit sans accord. Tous ont été rejetés, plus pas respect du mot d’ordre de Theresa May que par conviction profonde.

Vue en plein écran ©REUTERS

Lorsque l’UE aura confirmé à Londres ce qu’elle a déjà martelé tant de fois (l’accord du 25 novembre n’est pas renégociable), ces mêmes députés devront revoter sur des motions similaires. Tout indique qu’ils abandonneront les consignes pour épouser l’intérêt général, ou la volonté du plus grand nombre, qui pourrait être une nouvelle consultation du peuple, dans quelques mois.

Le principal enseignement – et la quasi certitude - de ce super Tuesday a été livré dans l’amendement Spelman-Dromey: lorsqu’il faudra empêcher à tout prix le Brexit sans accord, au plus tôt dans quinze jours, au plus tard à la fin février, conservateurs et travaillistes dégageront une majorité de circonstance, comme ils l’ont fait il y a quelques heures sur la demande de deux députés qui sont en temps normal des adversaires politiques.

La sortie de crise sera dans quelques jours une question purement britannique, dès que Theresa May aura pris acte du refus de l’Union européenne de rouvrir des négociations sur le point le plus complexe du Brexit.

"L’appétance de l’Union européenne pour un tel changement est très limitée, et négocier ne sera pas simple", a reconnu sans ironie Theresa May à l’annonce du résultat du dernier vote. Comme une manière de suggérer aux députés qu'ils doivent se préparer à prendre leurs responsabilités.