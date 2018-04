Barnier avertit du "risque" lié à la question irlandaise

Michel Barnier, négociateur pour le Brexit, avertit du "risque" pesant sur les négociations autour du Brexit à cause de la question irlandaise. Il veut un premier accord avant juin.

"Il y a un risque réel et nous devons nous préparer à toutes les possibilités, y compris l'absence d'accord. Ce n'est pas mon choix."

"Le cadre de l'accord doit contenir une solution claire et opérationnelle concernant l'Irlande" , a dit Barnier lors d'une conférence de presse en Irlande. "Tant que nous n'aurons pas atteint cet accord, il y a un risque" que ces négociations n'aboutissent pas. "Seule une solution spécifique à l'Irlande du Nord fonctionnera. Nous devons nous mettre d'accord rapidement avant le mois de juin sur plusieurs points, sur le cadre de l'alignement, les douanes et la réglementation".

Le but. Le Royaume-Uni comme l'UE disent vouloir éviter le rétablissement d'une frontière "dure" entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande voisine, membre de l'UE, après la sortie britannique de l'UE fin mars 2019. Il s'agit de préserver l'accord de paix de 1998 ayant mis fin à trois décennies d'affrontements sanglants entre nationalistes et unionistes nord-irlandais, en renforçant les liens entre les deux territoires.