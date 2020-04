Barnier s'en prend à Londres, qui refuse d'avancer sur les négociations du Brexit

Le négociateur européen Michel Barnier reproche aux Britanniques de ralentir les négociations en cours sur la relation future entre l'UE et le Royaume-Uni, alors qu'il ne reste que huit mois pour finaliser cet important accord.

"The clock is ticking (l'horloge tourne)", a rappelé vendredi Michel Barnier, le négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne, s'adressant directement à Londres lors d'une conférence de presse. L'Union européenne n'a constaté aucun progrès, cette semaine, lors du deuxième round de négociations de l'accord sur sa relation future avec le Royaume-Uni. Ces négociations avaient été suspendues en raison de la pandémie de Covid-19. Or, il ne reste que huit mois pour finaliser cet important traité touchant de multiples matières, le Brexit prenant effet le 1er janvier 2021.