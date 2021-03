Bataille rangée autour de l’enveloppe d’aide pour le Brexit

Le fonds européen d’aide aux pays les plus touchés par le Brexit bénéficiera-t-il en priorité aux économies en première ligne? Rien n'est moins sûr, même si la Commission européenne le souhaite. Pour répartir les 5 milliards d’euros de la Réserve d'ajustement au Brexit (RAB, aux prix de 2018), elle a proposé d’utiliser une formule simple: le poids des relations commerciales de chaque État membre avec le Royaume-Uni par rapport à son produit intérieur brut. Les pays directement exposés, comme l'Irlande, le Danemark, les Pays-Bas ou la Belgique figurent parmi les principaux bénéficiaires de la formule - 305,4 millions d’euros de préfinancements pour cette dernière et plusieurs dizaines de millions de plus à terme , qui seront calculés ultérieurement.

Mais en arrivant sur les tables du Parlement européen et des États membres, ce dossier d’apparence simple s’est mué en sac de nœuds. Au Conseil, la France, l’Italie et l’Espagne bataillent pour modifier la clé de répartition à leur avantage. La présidence portugaise a décidé d’avancer sur le corps du texte et de garder le plus délicat – le calcul d’allocation – pour plus tard. En attendant, le dossier fait l'objet de négociations "en bilatérales", et on s’attend en coulisses à ce qu'il remonte au niveau politique.