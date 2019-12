Boris Johnson: "Vous n'avez encore rien vu"

Une loi pour interdire l'extension

"La semaine dernière, le public a voté pour un gouvernement qui réaliserait le Brexit et permettrait à ce pays d'aller de l'avant. Et c'est exactement ce que nous avons l'intention de faire dès cette semaine", a indiqué une source au 10, Downing Street. "Notre programme indiquait clairement que nous n'étendrions pas la période de transition et la nouvelle loi d'application de l'accord de retrait interdira légalement au gouvernement d'accepter toute extension", a-t-elle ajouté.