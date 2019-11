Boris Johnson assure ses arrières...

50.000 postes d’infirmier et 50 millions de consultations supplémentaires dans les centres médicaux. Ces promesses de campagne, présentées dimanche dans le programme officiel du parti tory, pourraient avoir leur importance le jour du scrutin, le 12 décembre. Elles pourraient aussi confirmer que, dans un pays à la population vieillissante, les questions de santé déterminent de plus en plus le résultat final.