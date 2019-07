Boris Johnson, au risque de tout perdre

Cinq ans plus tard, nul ne sait comment Élizabeth II perçoit le risque de voir le Royaume-Uni éclater en trois, avec l’Angleterre et le Pays de Galles qui seraient réduits à leur vote en faveur du Brexit; l’Écosse qui serait appelée à voter de nouveau sur son indépendance et sur son maintien/rattachement dans l’Union européenne; et enfin, l’Irlande du Nord potentiellement réunifiée avec l’Eire pour former une seule Irlande, indépendante de Londres. Ce risque est plus réel que jamais, comme le Premier ministre Boris Johnson a pu le constater cette semaine au cours de déplacements de reconnaissance.