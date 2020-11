Boris Johnson contraint au profil bas

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, n’a plus d’autre choix que de courber l’échine s’il ne veut pas perdre sur tous les tableaux et n’obtenir d’accord de libre-échange ni avec l’Union européenne (UE), ni avec les États-Unis.

L’élection de Joe Biden oblige le Premier ministre britannique à s’aligner sur les positions européennes pour garder voix au chapitre et éviter un isolement catastrophique.

Les négociations commerciales post-Brexit entre le Royaume-Uni et l’Union européenne ont repris ce lundi à Londres, avec une possibilité réelle de dénouement sous cinq à dix jours. Les deux parties savent qu’elles ne pourront pas aller au-delà afin d'être prêtes le 31 décembre, qui marquera la fin de la période de transition. Les discussions se poursuivent, mais l’affaire semble déjà entendue. Boris Johnson n’a plus d’autre choix que de courber l’échine s’il ne veut pas perdre sur tous les tableaux et n’obtenir d’accord de libre-échange ni avec l’Union européenne (UE), ni avec les États-Unis.

Les éléments de blocage sur la pêche et la concurrence équitable ont une importance très relative, et l’insistance britannique sur ces points, depuis le printemps dernier, relève plus de la posture politique que d’une véritable conviction.

Joe Biden a, sans surprise, assuré que les États-Unis ne s’entendront pas avec les Britanniques s’ils foulent aux pieds l’accord de retrait signé avec l’UE l’an dernier (...)

L'élection de Joe Biden est un virage historique qui devrait rétablir un axe fort entre Washington et l'UE, et qui va forcer Boris Johnson à se plier à certains codes s’il ne veut pas isoler davantage son pays. Le premier de ces codes, très basique, est de rester dans le cadre de la loi. Or, entre les menaces sur le non-paiement de la facture de divorce (été 2019), la suspension du Parlement (automne 2019) et la modification de l’accord de retrait (automne 2020), Boris Johnson a fait de l’illégalité sa principale alliée.

Le piège s’est refermé

Jusqu’à l’été dernier, Johnson misait sur une réélection de Donald Trump, au point de lui donner satisfaction sur le dossier Huawei après avoir longtemps suivi la logique de Theresa May, l'ex-Première ministre britannique, selon laquelle le géant chinois ne présentait pas de menace pour la sécurité britannique.

Le piège s’est refermé. Joe Biden a, sans surprise, assuré que les États-Unis ne s’entendront pas avec les Britanniques s’ils foulent aux pieds l’accord de retrait signé avec l’UE l’an dernier, et mettent ainsi en péril, selon son analyse, le processus de paix en Irlande du Nord.

La première discussion téléphonique entre les deux hommes devra attendre. Angela Merkel et Emmanuel Macron sont prioritaires, ce qui n’est pas surprenant au regard des propos tenus il y a moins d’un an par Joe Biden à l’endroit de Boris Johnson. En décembre dernier, le candidat démocrate avait relativisé la victoire de Johnson aux élections générales, tout en attaquant son opposant Jeremy Corbyn : "Regardez ce qui se passe lorsque le parti travailliste se positionne aussi loin à gauche. Il en arrive à soutenir des idées qui ne passent pas l’examen d’une analyse rationnelle. Et vous voyez ensuite des gens déplorer que Boris Johnson, cette espèce de clone physique et émotionnel du président Trump, est capable de gagner."

"Nous allons nous tirer une balle dans le pied à la fois à Washington, Bruxelles et au-delà si nous persistons dans l’option du no deal." Simon Fraser Diplomate britannique

Le rétablissement de la "relation spéciale" avec les États-Unis prendra donc du temps, et sera fonction de la capacité de Johnson à normaliser les relations avec l’UE.

"Nous allons nous tirer une balle dans le pied à la fois à Washington, Bruxelles et au-delà si nous persistons dans l’option du no deal", a estimé Simon Fraser, ancien directeur du service diplomatique au Foreign & Commonwealth Office (FCO) britannique, lors d'une conférence à la Chatham House.

La présidence britannique de la COP26, prochaine étape clé de la lutte contre le changement climatique, à Glasgow, aura lieu dans exactement un an et représentera une opportunité rêvée pour faire oublier que Johnson s’est acoquiné avec celui qui a fait sortir les États-Unis de l’accord de Paris.