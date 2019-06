Boris Johnson et Jeremy Hunt en finale pour succéder à Theresa May

L'ex-ministre des Affaires étrangères Boris Johnson et l'actuel détenteur de ce portefeuille, Jeremy Hunt, ont été choisis par les députés conservateurs britanniques pour briguer la succession de la Première ministre Theresa May, à l'issue d'un cinquième vote jeudi.

Boris Johnson et Jeremy Hunt sont les deux derniers prétendants à la succession de Theresa May à la tête du Parti conservateur et du gouvernement britannique et seront départagés par un vote des quelque 160.000 adhérents du parti.