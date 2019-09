Boris Johnson et le Parlement entament leur bras de fer

Les députés britanniques hostiles à un Brexit sans accord vont s'efforcer de mettre à profit la rentrée parlementaire de ce mardi pour tenter de forcer la main de Boris Johnson et éviter au Royaume-Uni qu'il ne quitte l'Union européenne sans accord. Depuis qu'il a succédé à Theresa May à la tête du gouvernement, le 24 juillet dernier, le Premier ministre britannique répète en boucle que le Royaume-Uni quittera l'Union européenne le 31 octobre prochain "coûte que coûte", avec ou sans accord négocié avec Bruxelles, quelles que soient les conséquences.

La perspective inquiète le Parti travailliste (opposition) et des frondeurs de son propre Parti conservateur qui redoutent les conséquences économiques et financières d'un no deal.