Boris Johnson joue avec "l'avenir de l'Europe" (Donald Tusk)

Les négociations entre Européens et Britanniques sur le Brexit sont dans l'impasse.

Le président du conseil européen, le Polonais Donald Tusk, a accusé mardi le Premier ministre britannique Boris Johnson de jouer avec "l'avenir de l'Europe" avec un "stupide jeu de reproches" sur les responsabilités d'un échec des négociations sur le Brexit.

"Boris Johnson, l'enjeu n'est pas de gagner un stupide jeu de reproches. L'avenir de l'Europe et du Royaume-Uni ainsi que la sécurité et les intérêts de nos peuples sont en jeu. Vous ne voulez pas d'accord, vous ne voulez pas de prolongation, vous ne voulez pas révoquer (le divorce), quo vadis (Où vas-tu)?", a écrit Donald Tusk dans un message sur son compte Twitter.

Le pessimisme est de mise quant à l'issue des négociations qui se déroulent cette semaine à Bruxelles pour examiner l'"offre finale" adressée la semaine dernière par Boris Johnson aux Européens.

Merkel juge un accord "extrêmement improbable"

Ce mardi, plusieurs agences de presse affirment que la chancelière allemande Angela Merkel a averti le Premier ministre britannique qu'un accord sur le Brexit s'annonçait "extrêmement improbable" faute de nouvelles propositions de Londres sur l'Irlande. Vu la teneur de l'entretien entre les deux chefs d'État, un accord est pour Downing Street "pratiquement impossible", selon une source à Downing street.

Dossier Brexit Comment s'y retrouver dans l'imbroglio du Brexit? Toutes les infos et analyses dans notre dossier spécial >

Selon une source européenne à Bruxelles, "rien n'a bougé" lors de négociations lundi, et les "modifications" apportées par Londres pour l'instant "ne changent pas grand-chose". En l'état, le projet de Londres n'est "pas encore suffisant pour convaincre" Bruxelles et "à ce rythme là on voit mal comment on pourrait être prêt pour le Conseil" européen des 17 et 18 octobre, a indiqué une autre source.

Johnson joue la montre

Mais quelle est la volonté réelle du gouvernement conservateur en place à Londres d'aboutir à un accord? Boris Johnson semble moins préoccupé par l'issue du Brexit que par le bénéfice politique qu'il peut retirer d'un bras de fer avec l'Union européenne.

Analyse | La fusée à trois étages de Boris Johnson sur le pas de tir

Les négociations vont probablement se terminer cette semaine. Une source proche de Boris Johnson

Un scénario appuyé par les propos tenus par une source proche du Premier ministre britannique au magazine conservateur The Spectator. Selon cette source, Boris Johnson table sur un échec des négociations de divorce et fera "toutes sortes de choses" pour éviter un report du Brexit. "Les négociations vont probablement se terminer cette semaine", affirme cette source. "Nous indiquerons aussi clairement que ce gouvernement ne continuera pas à négocier, tout report serait donc totalement inutile", a-t-elle ajouté.

Pour rappel, le Parlement britannique avait voté le mois dernier une loi (le Benn act) obligeant l'exécutif à demander un report du Brexit si aucun accord n'était trouvé d'ici au 19 octobre. Ce lundi, la justice écossaise a fait savoir qu'elle avait reçu du gouvernement britannique les garanties qu'il respecterait cette loi.

L'économie britannique en plein brouillard

Dans ce contexte très incertain, l'économie britannique montre de plus en plus de signes de tension. La confiance des chefs d'entreprise est ainsi tombée à son plus bas niveau depuis la crise financière mondiale et le marché du travail commence à décélérer, ce qui fait craindre un impact sur la consommation. Les différents scénarios du Brexit encore envisagés compliquent les prévisions économiques pour les mois à venir, pour les investisseurs comme pour la Banque d'Angleterre.

La livre sterling baissait nettement face à l'euro et au dollar, ce mardi. Vers midi, la livre perdait 0,63% et 0,45% face à l'euro et au dollar, à respectivement 89,81 pence pour un euro et à 1,2238 dollar.

Révision des droits de douane

De son côté, le gouvernement britannique poursuit les préparatifs en vue d'un no deal. Il a révisé ce mardi le régime provisoire de droits de douane qui entrerait en vigueur si le Royaume-Uni quittait l'Union européenne sans accord, exemptant de taxes 88% du total des importations en valeur. Londres, qui veut éviter une flambée des prix tout en préservant les intérêts de ses entreprises, précise cependant que ce régime pourrait être modifié si nécessaire.