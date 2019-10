Boris Johnson joue le tout pour le tout avec une "offre finale" sur le Brexit

Le Premier ministre britannique Boris Johnson va faire ce mercredi une "offre finale" à l'Union européenne en vue de la conclusion d'un accord de Brexit "juste et raisonnable", prévenant qu'elle était à prendre ou à laisser. Et selon le quotidien britannique The Telegraph, il s'agirait de laisser la province britannique d'Irlande du Nord dans une "relation spéciale" avec l'Union européenne jusqu'en 2025 .

"Ce plan acceptera la nécessité à la fois d'une frontière réglementaire entre le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord en mer d'Irlande pour une période de quatre ans et des contrôles douaniers entre l'Ulster et la République d'Irlande."

Ce plan baptisé "deux frontières pour quatre ans" constitue la proposition du gouvernement britannique pour remplacer le "backstop" nord-irlandais, cette clause de sauvegarde censée éviter le rétablissement d'une frontière physique entre la république d'Irlande et l'Irlande du Nord. "Ce plan, dont les grandes capitales européennes ont été mises au courant mardi, acceptera la nécessité à la fois d'une frontière réglementaire entre le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord en mer d'Irlande pour une période de quatre ans et des contrôles douaniers entre l'Ulster et la République d'Irlande", écrit le Telegraph.