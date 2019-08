Boris Johnson n'aurait aucune intention de renégocier le Brexit

La BoE estime qu'un Brexit sans accord se traduirait par une baisse de la livre et une croissance ralentie au Royaume-Uni. "Dans le cas d'un no deal, le taux de change de la livre reculerait probablement, l'inflation augmenterait et la croissance du PIB ralentirait", peut-on lire dans le compte rendu de sa réunion de politique monétaire.

La BoE a par ailleurs abaissé ses prévisions de croissance pour 2019 et 2020 à 1,3%, contre respectivement 1,5% et 1,6% avant. Elle explique cette baisse par les incertitudes du Brexit et le ralentissement de la croissance mondiale qui "devraient continuer à peser sur la croissance à court terme et de façon plus marquée que ce qui avait été anticipé dans le rapport de mai". Son taux directeur reste cependant inchangé, à 0,75%.