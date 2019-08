Boris Johnson rate la première marche

Considérée comme le premier véritable test du nouveau Premier ministre, une élection partielle a été perdue au Pays de Galles. La majorité conservatrice ne tient plus qu’à une voix, et ne suffira pas à valider le Brexit à l’automne, surtout sans accord.

La plus mauvaise nouvelle pour Johnson depuis son accession à Downing Street, il y a dix jours, est certainement la défaite du candidat conservateur sortant, Christopher Davies, dans la circonscription de Brecon et Radnorshire, officialisée vendredi matin. Le Premier ministre était pourtant venu rencontrer son homologue Mark Drakeford en début de semaine, sous les sifflets de citoyens rejetant le Brexit dur.

Le vainqueur de cette élection est, en outre, un candidat LibDem, qui pourrait bien devenir la vraie force rivale en cas d’élections générales anticipées , grâce à un positionnement clairement pro-européen. Beaucoup plus pro-européen en tout cas que celui du travailliste Jeremy Corbyn, qui a peu de chance de finir devant Johnson en cas de nouveau scrutin.

À la différence des élections générales de 2017, où les questions relatives au Brexit n’avaient guère été abordées, le "no deal" sera probablement au cœur des enjeux. Le LibDem, qui avait réussi à s’imposer lors des élections de 2010 pour former un gouvernement de coalition avec les Tories, pourrait profiter de l’espace laissé par le Labour, et sérieusement entraver les objectifs de Boris Johnson.