Boris Johnson remporte la majorité absolue au Parlement britannique

• Boris Johnson a su insister sur le fait que le Brexit devait enfin être accompli . Son slogan " Get Brexit done " était un programme à lui seul, de même que son volontarisme politique. Cette façon très directe de faire de la politique, sans se soucier des convenances , aura décidément été la recette gagnante pour remporter des élections dans cette deuxième partie des années 2010, tant au Royaume-Uni qu'aux Etats-Unis.

• A l’inverse, l’ambiguïté assumée de Jeremy Corbyn a été la cause directe de l’une des plus grandes faillites électorales du Labour, qui doit impérativement se réinventer, non seulement pour la gauche britannique, mais aussi pour l’équilibre démocratique du pays.