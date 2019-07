Boris Johnson reste évasif sur sa stratégie

Comme durant la campagne, le nouveau Premier ministre britannique, Boris Johnson, n’a guère donné de détails sur sa stratégie de sortie de crise à l’occasion de son premier discours à Downing Street.

Le port altier, la voix forte, le débit entraînant, Boris Johnson a livré un premier discours de Premier ministre, peu après avoir baisé la main de la Reine et opéré une transmission de relais beaucoup moins cordiale avec Theresa May. Mais le texte de son discours aurait pu être écrit pour n’importe quel Premier ministre, à des époques différentes, et n’a pas redonné confiance à ceux, très nombreux, qui doutent de sa capacité à réussir là où May a échoué.

Spectaculairement interpellé par des activistes environnementaux, Boris Johnson a très brièvement évoqué la lutte contre le changement climatique, dans une seule phrase où il évoquait également, dans un tout autre domaine, les bienfaits de la thérapie génique.

"Nous allons accélérer pour être prêts sur le filet de sécurité à la frontière irlandaise." Boris Johnson Premier ministre britannique

Johnson n’a guère été plus disert sur sa stratégie de sortie de crise sur le Brexit, mais a adopté un profil bas en évoquant le no deal comme une "possibilité lointaine" et en suggérant que le Royaume-Uni honorerait bien le règlement de la facture de divorce de 39 milliards de livres. Il avait laissé planer le doute sur cette question le mois dernier, ce qui avait forcé Downing Street à assurer que le Royaume-Uni honorerait bien ses engagements financiers.

Il a rappelé son opposition au filet de sécurité à la frontière irlandaise: "Je suis convaincu que nous pouvons atteindre un accord sans contrôles". Il s’est voulu rassurant en indiquant que le pays serait paré à toutes les éventualités, au soir du 31 octobre. "Nous allons maintenant accélérer pour être prêts, pour que les ports, les banques, les usines, les entreprises, les fermes et le secteur agroalimentaire soient prêts."

Le ton relativement modéré de ce premier discours s’explique en partie par la nécessité pour le nouveau gouvernement d’attirer des figures conservatrices modérées, quelques heures après les démissions fracassantes de plusieurs ministres opposés au Brexit dur ou au no deal, comme le ministre de l’économie Philip Hammond.