Boris Johnson succède bien à Theresa May

L'ancien leader des pro-Brexit a, sans surprise, été élu à la tête du parti Tory. Il succédera à Theresa May en tant que Premier ministre mercredi. Il reprend également l'épineux dossier du Brexit.

Le vote des 160.000 membres du Parti conservateur s'est achevé lundi après-midi et le résultat a été proclamé en fin de matinée ce mardi par les instances du parti. C'est l'ex-ministre des Affaires étrangères Boris Johnson , 55 ans, qui a remporté le vote - sans surprise - face à Jeremy Hunt, 52 ans, l'actuel chef de la diplomatie britannique.

Et la suite?

Mercredi , après une dernière nuit à Downing Street, la Première ministre Theresa May répondra à une ultime session de questions au Parlement avant de se rendre à Buckingham Palace où elle remettra officiellement sa démission à la reine Elizabeth II en début d'après-midi.

Son successeur devrait prendre la parole quelques heures plus tard après avoir été, lui aussi, reçu par la souveraine, qui lui confiera la responsabilité de former le gouvernement.

Boris Johnson hérite du lourd dossier du Brexit. Il devra mettre en oeuvre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, plus de trois ans après le référendum du 23 juin 2016 qui a vu les Britanniques voter à 52% pour le Brexit, et laissé un pays profondément divisé. Une mission sur laquelle Theresa May s'est cassé les dents, échouant à trois reprises à faire accepter aux députés l'accord de sortie qu'elle avait conclu en novembre avec les Vingt-Sept, ce qui l'a poussée à la démission.