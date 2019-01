Bousculé par le Parlement, le gouvernement britannique garde la main sur le processus du Brexit

Les sept amendements soumis au vote du Parlement

Le président de la Chambre des communes, John Bercow, a retenu sept amendements sur le Brexit qui sont actuellement débattus à la Chambre des communes (en direct vidéo ci-dessous).

AMENDEMENT A, signé par 52 élus.

Proposé par le chef de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, il appelle le Parlement à étudier des options pour empêcher que le Royaume-Uni sorte de l'UE sans accord. Parmi les pistes suggérées, la négociation d'un accord d'union douanière permanente avec l'UE et la tenue d'un second référendum. Son adoption est peu probable, les députés "europhiles" du Parti conservateur ayant annoncé qu'ils ne se rebelleraient pas contre leur dirigeante en soutenant une initiative de son premier opposant.

AMENDEMENT B, signé par 103 élus.

Vise à dessaisir le gouvernement de Theresa May du contrôle sur le processus de Brexit et de le transférer au Parlement en réclamant que la règle constitutionnelle prévoyant que le gouvernement prime sur le Parlement soit renversée d'ici le 5 février. Présenté par la députée travailliste Yvette Cooper, il donne jusqu'au 26 février à Theresa May pour qu'elle fasse adopter par le Parlement l'accord de retrait négocié avec les Européens. A défaut, le Parlement se prononcerait alors par un vote sur l'opportunité de demander à l'UE un report de la date du Brexit, la repoussant au 31 décembre, afin d'éviter le risque d'un divorce sans accord. Le Parti travailliste, principale formation de l'opposition, devrait voter en faveur de cet amendement, de même que plusieurs élus du Parti conservateur de May.

AMENDEMENT G, signé par 74 élus.

Proposé par l'élu conservateur Dominic Grieve et soutenu par des élus de différents partis, il réclame que la règle de préséance du gouvernement sur le Parlement soit renversée un jour par semaine sur la période février-mars. Cette modification fournirait aux parlementaires l'occasion d'inscrire à l'ordre du jour de leur assemblée leurs propres débats sur le Brexit. Les propositions qui pourraient alors être adoptées ne seraient pas contraignantes, mais le gouvernement aurait politiquement du mal à les ignorer.

AMENDEMENT I, signé par 129 élus.

Proposé par la députée conservatrice Caroline Spelman et soutenu par des élus des principaux partis, il cherche à exclure le risque d'un Brexit sans accord.

AMENDEMENT J, signé par 78 élus.

Proposé par des élus du Parti conservateur, du Parti travailliste et des Libéraux démocrates, il demande une extension du calendrier fixé par l'Article 50 du traité européen (donc un report de la date du Brexit) si aucun accord de retrait n'a été ratifié au 26 février.

AMENDEMENT O

Déposé par le SNP indépendantiste écossais et son homologue gallois Plaid Cymru, le texte demande au gouvernement de requérir une extension de l'article 50 - donc un report du Brexit -, et d'exclure une sortie sans accord.

AMENDEMENT N, signé par huit élus.

Soutenu par Graham Brady, président du Comité 1922 (qui regroupe les élus conservateurs à l'exception de ceux qui occupent des fonctions au gouvernement), il demande que le "backstop" nord-irlandais - la clause de sauvegarde censée garantir qu'il n'y aura pas de retour à une frontière physique sur l'île d'Irlande - soit remplacé par des mécanismes alternatifs et indique que le Parlement votera en faveur d'un accord avec l'UE si May obtient cette modification. S'il est retenu et adopté, il pourrait permettre à Theresa May de démontrer à ses partenaires européens qu'elle peut constituer une majorité parlementaire sur un accord de retrait à condition que le backstop en soit éliminé.