Brexit: Barnier a proposé de prolonger d'un an la période de transition

Pour sortir du blocage dans lequel sont les négociations du Brexit, les Vingt-Sept comptent sur les "propositions concrètes" de Theresa May, qui s’exprimera devant eux ce mercredi soir.

Le sommet européen de ce mercredi peut-il débloquer l’impasse dans laquelle se trouvent les négociateurs du Brexit? La balle est dans le camp britannique, considèrent les Vingt-Sept. "Pour qu’une percée ait lieu, en plus de la bonne volonté, il faut des faits nouveaux, a indiqué mardi lors d’une conférence de presse le président du Conseil, Donald Tusk. (Mercredi) , je vais demander à la Première ministre Theresa May si elle a des propositions concrètes pour pouvoir sortir de l’impasse."

Lire plus

Ce dernier a déjà indiqué qu’il faudrait du temps pour conclure. De passage à Luxembourg, où il faisait l’état des lieux avec les ministres européens des Affaires européennes, il a indiqué: "Nous allons prendre ce temps calmement, sérieusement, pour trouver cet accord global dans les prochaines semaines", a-t-il expliqué. Un sommet extraordinaire en novembre reste possible, mais la perspective d’une conclusion de dernière limite en décembre est considérée comme crédible par des observateurs avisés. Pour l’heure, c’est à Londres que se déroule la négociation. Et il n’est pas évident que Theresa May puisse faire un pas en direction des Européens avant de faire passer son budget à Westminster, début novembre.