Brexit: "Nous sommes à 90% d'accord avec les Britanniques"

Michel Barnier, négociateur en chef de l'UE, prévient: la question de la frontière entre l'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord peut faire échouer les négociations sur l'accord autour du Brexit.

Theresa May et d'autres dirigeants européens se sont aussi dit confiants, jeudi, de pouvoir éviter un Brexit sans accord le 29 mars prochain, mais la Première ministre britannique devra pour cela surmonter le désordre au sein de sa propre majorité, ont prévenu plusieurs de ses partenaires européens.

"La recherche qui est la mienne est celle d'un accord avec les Britanniques, cet accord il est possible, il est souhaitable, il est difficile", a encore déclaré Michel Barnier sur France Inter. "Nous avons beaucoup travaillé sur cette première étape de la négociation, le traité je l'ai entre les mains", a-t-il dit, précisant que le texte comptait pour l'heure 168 articles et trois protocoles sur Chypre, Gibraltar et l'Irlande.