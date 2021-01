Brexit: entre triomphalisme et dépit, la presse britannique salue la rupture avec l'Europe

Le Brexit et le vaccin contre le Covid fabriqué au Royaume-Uni vont former un "trampoline pour le rebond national" en 2021, assure le Premier ministre Boris Johnson dans The Daily Telegraph. Dans un article pour ce quotidien conservateur résolument pro-Brexit, où il a travaillé comme journaliste, Boris Johnson promet une année de "changement et d'espoir", au moment où le pays est durement frappé par la pandémie de nouveau coronavirus, porteuse d'une crise économique historique.