Brexit: l'Espagne pourrait voter contre l'accord à cause de Gibraltar

• Que veut l'Espagne? Située à la pointe sud de la péninsule ibérique, Gibraltar est sous souveraineté britannique depuis 1713, mais l'Espagne continue de revendiquer ce territoire. L'Espagne juge que le texte ne précise pas suffisamment que les négociations futures sur les relations entre l'UE et le Royaume-Uni doivent être séparées de celles sur le statut de Gibraltar . Les négociations directes entre l'Espagne et la Grande-Bretagne doivent être clairement énoncées dans l'accord, réclame Madrid.

• La Commission répond. "Nous sommes bien conscients des préoccupations espagnoles et nous y travaillons", assure un porte-parole de la Commission. Il rappelle les lignes directrices du Conseil européen d'avril 2017: "Après la sortie de l'Union du Royaume-Uni, aucun accord entre l'Union et le Royaume-Uni ne peut s'appliquer au territoire de Gibraltar sans accord entre l'Espagne et le Royaume-Uni."