Brexit: l'UE menace de bloquer les équivalences financières

La septième session de négociations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne (UE) se tient cette semaine. Elle représente l'une des dernières possibilités d'accord avant la fin de la période de transition, prévue le 31 décembre.

Nul ne sait si, dans un monde sans Brexit, le Royaume-Uni aurait imposé une nouvelle quarantaine aux passagers en provenance de la Belgique, de l'Espagne et de la France, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Paradoxalement, dans le même temps, Boris Johnson a décidé de passer à la dernière étape du déconfinement, en autorisant notamment les salles de concerts et de théâtre à réouvrir. Cela suggère que le précautionnisme vis-à-vis des pays frontaliers a une dimension très politique . Surtout avant la septième session de négociations commerciales avec l'Union européenne, qui débute ce mardi.

Les deux parties se sont quittées il y a trois semaines sur une situation de blocage persistant, concernant un certain nombre de sujets, au premier rang desquels la pêche, la cour de justice et les règles concurrentielles. Deux autres sessions de négociations seront prévues au mois de septembre, avec une obligation d'accord d'ici là pour éviter le rétablissement des tarifs douaniers et beaucoup de tracasseries administratives pour les entreprises, dans un contexte post-pandémique qui sera déjà tortueux en soi. L'ancien secrétaire d'État au Brexit, David Davis, a émis des doutes sur la possibilité de réaliser un tel accord en si peu de temps avec seulement 50 hauts fonctionnaires travaillant à temps plein sur les négociations.