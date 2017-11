Brexit, l'addition s'il vous plaît!

Londres et l'Europe se chamaillent sur la note que le Royaume-Uni devra payer au moment de quitter l'Union européenne. Le montant varie entre 20 et 100 milliards d'euros, voire plus, en fonction des sources. Les dernières rumeurs évoquent une facture oscillant autour des 55 milliards. Mais comment ces projections sont-elles réalisées? Pour comprendre, nous avons disséqué les comptes européens.