Brexit: la semaine de tous les possibles

Sauf miracle, l’accord de May avec l’Union européenne appartiendra définitivement au passé d’ici 48 heures. Restent beaucoup d’autres possibilités, au premier rang desquelles la prise de contrôle du processus du Brexit par le Parlement.

Complètement tourneboulés par un processus qui leur a échappé depuis l’officialisation du retrait de l’Union européenne, il y a deux ans, les députés ont toutefois la certitude de repousser le pire d’ici vendredi, en validant l’alignement de la loi britannique sur la deadline de l’Union européenne, et qui fera du 12 avril la nouvelle date officielle de la sortie britannique du Royaume-Uni, en cas de rejet de l’accord. Le spectre du 29 mars va bientôt disparaître.

Pour le reste, cette semaine s’annonce particulièrement intense, comme l’a été ce week-end, avec une succession de réunion entre May et les Brexiters.

Sur quoi la Chambre va-t-elle voter?

Une série de votes indicatifs va être présentée ce lundi soir aux Communes. Jusqu'à six votes alternatifs à l'accord de May sont possibles. Dans les faits, la prise de contrôle du processus du Brexit par le Parlement pourrait aboutir à un effondrement de l'autorité du gouvernement, et in fine de l'équilibre parlementaire, ce qui pourrait conduire à de nouvelles élections.

S’ils sont validés lundi soir, ces votes alternatifs auront lieu à partir de mercredi. Aucune consigne de vote ne devrait être donnée.

Les votes alternatifs qui seront présentés devraient être les suivants, avec des formulations légèrement différentes:

• Abrogation de l’article 50 (c’est-à-dire annulation immédiate du Brexit)

• Organisation d’un second référendum

• Accord de Theresa May

• Accord de libre-échange avec le Canada

• Maintien de l’Union douanière

• Maintien du marché unique

• Brexit sans accord.

May pourrait elle-même reprendre l'initiative et endosser l’un de ces votes alternatifs. Elle pourrait aussi être dépassée par la volonté des parlementaires. Même si ces votes ne sont pas contraignants, ils pourraient mener à une crise constitutionnelle, par exemple, si des votes majoritaires indiquent une volonté de maintien dans l'Union douanière et le marché unique, ce qui n'était pas dans le programme conservateur avant les élections de 2017. Des élections pourraient alors être nécessaires.

Le Parlement va-t-il prendre le contrôle?

Le vrai tournant devrait intervenir mercredi au plus tard.

→Un amendement déposé par les conservateurs Oliver Letwin, Dominic Grieve et la travailliste Hilary Benn pourrait permettre au Parlement de prendre le contrôle du Brexit. Ce vote pourrait avoir lieu dès lundi soir. Theresa May avait sauvé les apparences en remportant un amendement identique il y a deux semaines, grâce à deux voix d’écart seulement.

L'amendement qui pourrait tout changer

Un autre amendement, qui pourrait être déposé dans la semaine par les travaillistes Yvette Cooper et Jack Dromey, ainsi que la conservatrice Caroline Spelman, demandera au gouvernement de définir le processus permettant au Royaume-Uni d'avoir l'assurance de ne pas quitter l'Union européenne sans accord. Le principe du Brexit sans accord a déjà été rejeté par les Communes, mais rien n'empêche cette perspective au 12 avril, au cas où les députés rejetteraient une troisième fois l'accord et ne présenteraient pas de solution alternative à l'UE.

Cet amendement a de grandes chances de passer et sera un nouveau pas vers un Brexit plus soft ou un second référendum, voire des élections générales. Celles-ci ressembleraient à une sortie par le haut mais ne garantiraient pas la sortie de crise, étant donné la stabilité des rapports de forces entre conservateurs et travaillistes depuis les élections générales de 2017. Le seul avantage d’élections générales serait un gain de quelques mois, ce qui ne serait pas négligeable dans l’atmosphère frénétique actuelle. En revanche, cela présenterait l'inconvénient de forcer les Britanniques à élire des représentants européens de courte durée entre le 23 et le 26 mai, une perspective que beaucoup d’eurosceptiques rejettent viscéralement.

Dans le même temps, des voix appellent le Parlement à faire preuve de patience et à accepter un long report quitte à participer aux prochaines élections générales. L’ancien ministre de l’Économie George Osborne (2010-2016) a fait un appel en ce sens.

Reste à savoir si la suite de ce processus parlementaire sera influencée par le bruit de fond populaire. Une pétition demandant l’abrogation du Brexit a dépassé les 5 millions de signatures, et une manifestation pour un second référendum, samedi à Londres, a remporté un succès comparable à la plus massive des manifestations contre la guerre en Irak, en 2003.

Combien de temps May peut-elle tenir?

L’autre grande question est celle du maintien de May à Downing Street.

La Première ministre a réuni les principaux Brexiters du parti tory à Chequers, la résidence de campagne officielle du Premier ministre où elle avait déjà affirmé son leadership, l'été dernier. Elle avait alors opéré un passage en force pour l’accord qui allait être conclu quatre mois plus tard avec l’UE, puis massivement rejeté par le Parlement cet hiver. Ce passage en force avait provoqué le départ d'une partie des Brexiters du gouvernement.

Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg, David Davis, Dominic Raab et quelques autres caciques du parti tory sont revenus pour la première fois, avec une volonté à peine dissimulée de revanche, consistant ni plus ni moins à accélérer le départ de Theresa May.

Conscients que l'arrivée d’un Brexiter dur à Downing Street serait de nature à polariser les débats au Parlement et avec l’Union européenne, et ainsi à mener le processus du Brexit vers une catastrophe, les eurosceptiques du parti tory envisagent de placer un Premier ministre à la ligne relativement modérée. Ce “caretaker” - sorte de Premier ministre provisoire – pourrait avoir le profil du " Mister Europe " du parti tory, David Lidington, ou de l’actuel ministre de l’environnement Michael Gove. Ce dernier avait été l’une des principales figures de la campagne pro-Brexit.

Cette réunion de Chequers n'a pas fait bouger les lignes: May est restée maîtresse de son agenda, mais n'a pas obtenu de garantie sur son deal.

Face aux fortes pressions venant de toutes parts, elle a donné des orientations vers un Brexit plus soft que celui de l'accord qu’elle compte présenter au Parlement. Manière de mettre la pression sur les hard Brexiters avant le troisième vote sur l'accord, prévu mardi ou mercredi, mais qui pourrait être annulé. La piste vers un Brexit plus soft semble vouée a l'échec, en raison des réticences tory. Boris Johnson a rappelé dans le Telegraph que cette option serait “catastrophique". May espère toutefois forcer les Brexiters durs à valider son accord, plutôt qu’un autre accord beaucoup plus modéré, et qui viderait le Brexit de sa substance.

Toutefois, l’enjeu de ces discussions est moins de sauver l’accord sur le Brexit que de donner une visibilité sur le futur leadership du parti conservateur, décisif pour la suite du processus du Brexit.

En théorie, elle seule peut décider de se maintenir, jusqu'en décembre, date anniversaire de la motion de censure déposée et perdue par Rees-Mogg. Elle peut être amenée à quitter Downing Steet si les travaillistes déposent une motion et que les conservateurs suivent. Le principal risque est une perte de contrôle de son cabinet, déjà visible depuis quelques semaines avec de nombreuses rébellions.

May a refusé de donner un calendrier pour son départ, qui peut intervenir cette semaine comme en 2022, date des prochaines élections générales. Un nombre croissant de députés souhaitent la voir s'engager à quitter Downing Street avant la seconde phase du Brexit, celle des négociations commerciales, si un accord est finalement validé.

Elle a apporté la garantie de ne pas rester à Downing Street après les prochaines élections. Son départ ne serait pas forcément une bonne chose pour les Tories dans le cadre du prochain scrutin puisque May reste d'assez loin la personnalité politique préférée des Britanniques, loin devant Corbyn, Johnson, Rees-Mogg ou Raab.

Que doit-on attendre aujourd'hui?

Une nouvelle réunion avec les Brexiters a été organisée ce matin. May devait aussi rencontrer le leader de l’opposition Jeremy Corbyn, puis faire un point avec ses ministres dans l’après-midi. Elle s'exprimera devant les Communes lundi après-midi, dans un discours qui donnera le ton des jours à venir.