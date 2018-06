Brexit: la zone euro doit être prête à une "arrivée massive" des sociétés financières, selon Lagarde

"Il est crucial de faire en sorte que tout soit prêt en termes de régulation et de supervision pour l'arrivée massive d'entreprises financières qui finiront par déménager de l'endroit où elles sont à l'heure actuelle pour l'Europe continentale et l'Irlande", a déclaré ce lundi la directrice du FMI , Christine Lagarde , lors d'un discours à Dublin à l'occasion d'une conférence sur la monnaie unique européenne.

Ce discours de la patronne du Fonds monétaire international intervient alors que les milieux d'affaires redoutent de plus en plus un échec des négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Tel échec déboucherait sur une séparation sans concession et remettrait également en cause toute période de transition.