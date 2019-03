Brexit: le second référendum pourrait bien s'imposer...

De retour à Londres, la Première ministre doit assumer le demi-échec de sa demande d’extension à l’Union européenne, ainsi que son discours télévisé désastreux de mercredi soir, qui a encore un peu plus compromis le troisième vote sur son accord.

La presse britannique éreinte de nouveau Theresa May après sa prestation à Bruxelles, considérée insuffisante, lors du sommet européen de jeudi.

Certes, les dirigeants européens ont accordé à Theresa May ce qu’elle était venue demander: une courte extension. Et même deux, selon le vote favorable ou non du Parlement britannique sur l’accord sur le Brexit, qui doit se tenir avant le 29 mars.

Mais l’impression générale est bien que que l’UE a doucereusement imposé son calendrier. Et que Theresa May a autant subi l’autorité européenne qu’elle devra subir celle de son parlement si, comme cela est maintenant très prévisible, celui-ci prend le contrôle du processus du Brexit.

Trois semaines pour trouver une solution

Le calendrier de l’UE a le mérite d’être clair:

♦ Si ce troisième vote sur l’accord est, cette fois, gagnant pour Theresa May, la sortie britannique de l’Union européenne interviendra le 22 mai au plus tard, soit la veille des élections européennes

♦ S’il est rejeté, une courte extension de l’article 50 sera accordée jusqu’au 12 avril. Le Royaume-Uni pourra, dans cet intervalle, réfléchir à un nouveau plan (Brexit plus soft, second référendum, annulation du Brexit, élections générales, et même Brexit plus dur). Si elle est convaincue par ce plan, l’Union européenne pourra éventuellement accorder une nouvelle extension, soit jusqu’au 22 mai, soit au-delà. Mais pour une longue extension, le Royaume-Uni devra s’engager à participer aux élections européennes.

♦ Si le Royaume-Uni ne formule pas un plan B convaincant, il sortira de l’Union européenne le 12 avril, sans accord.

Le plan A – celui de l’accord sur le Brexit conclu le 25 novembre entre Downing Street et l’Union européenne, et rejeté massivement deux fois par les Communes -, est toujours sur le feu. Il devrait de nouveau être présenté aux Communes mardi ou mercredi prochain. Il faudra que le speaker John Bercow le considère comme juridiquement valide, une semaine après l’avoir bloqué. La petite modification dans l’intitulé, obtenue par May à Bruxelles, devrait suffire.

Mais les rapports de force restent quasiment inchangés. Il est possible que l’écart soit moins prononcé que celui du 15 janvier (230 voix d'écarts, du jamais vu depuis près d’un siècle) et du 12 mars (149 voix), mais il faudrait un miracle pour voir l’intégralité des 75 conservateurs qui ont voté contre la dernière fois, changer d’avis. La majorité conservatrice reste très courte, puisqu’elle ne dépend que dix députés nord-irlandais. Si les conservateurs ne basculent pas, il faudrait une compensation des députés travaillistes. Mais seuls trois d’entre eux ont voté pour l’accord à la mi-mars…

En outre, les Brexiters durs et les travaillistes font une analyse opposée des perspectives qui suivraient un vote négatif. Tous se sentent de plus en plus près du but, quand bien même celui-ci est opposé: les uns s'attendent à ce que May démissionne rapidement, ce qui leur permettrait de prendre le pouvoir et d'imposer leur agenda (renégociation d’un Brexit dur, menant immanquablement vers un Brexit sans accord); les autres sentent la possibilité d'un second référendum. Face à un Parlement aussi polarisé, l’accord de May risque donc un nouvel écartèlement.

Menaces de mort contre une députée pro-européenne

En outre, son discours solennel de mercredi soir, à Downing Street, a considérablement irrité les députés. Sa prise à témoin des citoyens britanniques, contre les parlementaires sur lesquels elle a jeté la responsabilité du blocage, a été très mal vécue.

→ Mark Francois, un des leaders de l’European Research Group, principal mouvement eurosceptique du parti tory, a donné une idée de l’accueil qui sera fait au vote de la semaine prochaine:

"Quand vous essayez de persuader des parlementaires de soutenir une proposition, vous ne le faites pas en les insultant."

→ Tonalité similaire chez Anna Soubry, députée conservatrice devenue indépendante, et principale figure de People’s Vote (mouvement pour un second référendum). Celle-ci a glacé l’atmosphère en indiquant qu’elle ne pouvait plus rentrer chez elle et devait dormir dans un lieu secret en raison des menaces de mort. L’assassinat de la députée travailliste Jo Cox par un extrémiste néo-nazi, qui l’avait poignardée huit jours avant le référendum de 2016 en criant " Britain First ", hante encore les esprits.

May et son pouvoir

Le vote sur l’accord étant condamné à l’échec, Theresa May risque d’être privée d’une bonne partie de son pouvoir. Le Brexit sans accord, qui sera alors programmé par défaut pour le 12 avril, restera toutefois peu probable. La semaine dernière, 413 députés contre 202 ont voté contre.

→ Le tout sera de trouver une autre solution. Et surtout, de savoir si cette solution sera validée avant le 12 avril.

La difficulté vient du fait que Theresa May n’aura plus l’autorité pour proposer ni porter cette autre solution. La prise en main du processus du Brexit par le Parlement semble inévitable. Celle-ci a failli être votée il y a quelques jours, et n’a été évitée qu’à deux voix près.

Démission?

Theresa May devra-t-elle démissionner? A deux reprises, jeudi, elle a indiqué qu’elle n’était "pas préparée pour un report au-delà du 30 juin". La formulation a été légèrement différente à chaque fois, puisque la mention "en tant que Première ministre" a disparu la seconde fois.

Les rumeurs sont quotidiennes, mais rien n’indique qu’elle s’apprête à renoncer prochainement à la mission qu’elle a acceptée en juillet 2016, qui consistait à valider le Brexit, mais aussi et surtout, bien au-delà, à sortir le pays de cette crise politique.

De la façon la plus paradoxale, le processus du Brexit ne pourra être finalisé qu’avec la prise de pouvoir du Parlement… mais tout en préservant Theresa May à Downing Street, dans un rôle d’arbitre, ou de facilitatrice très inhabituel, historiquement, pour l’occupant(e) de Downing Street dans ce régime.

Son départ entraînerait en effet une prise de pouvoir des Brexiters durs, et une accentuation de la polarisation des Communes, voire d’un éclatement, menant tout droit à un Brexit sans accord.

Les Brexiters durs restent pourtant les mieux placés à court terme, pour dicter leurs conditions, voire les appliquer eux-mêmes. C’est d’ailleurs eux qui ont convaincu Theresa May de demander une courte extension à l’UE.

Sur le moyen et le long terme, en fonction de la capacité de résistance de l’actuel gouvernement et de sa Première ministre, la perspective d’un second référendum est toujours la mieux placée pour s’imposer.

A condition que les députés restent maîtres de leurs émotions, et ne provoquent pas un Brexit sans accord "par accident", le long d’un chemin qui s’annonce particulièrement tortueux et abrupt.