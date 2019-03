Brexit: les Européens laissent deux options à May

→ Dans le cas au contraire où Westminster ne voterait pas le "deal", une extension plus courte serait automatiquement accordée jusqu'au 12 avril. C'est à cette date au plus tard que le Royaume-Uni est légalement tenu de décider s'il organise ou non les élections européennes. Si à cette date Londres décide de ne pas participer aux européennes, il aura mécaniquement et définitivement rejeté l'option d'un report long. Si au contraire les Britanniques sont prêts à prendre part au scrutin, une situation radicalement nouvelle, l'Union pourrait envisager de leur accorder un report plus long du Brexit.